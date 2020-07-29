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29 июля 2020, среда, 11:50 119
Lifestyle 2020-07-29T13:00:02+03:00
Українські Новини
Обострятся страхи и возможны трудности в делах. Лунный гороскоп на сегодня

Обострятся страхи и возможны трудности в делах. Лунный гороскоп на сегодня

Елена Новикова
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Лунный гороскоп на 29 июля 2020. Фото: pixabay
Лунный гороскоп на 29 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в среду Львы, Весы и Козероги столкнутся с проблемами в делах, в 16:05 начнется десятый лунный день и растущая Луна в знаке Стрелец. Астрологи уверяют, что это будет неоднозначный день. В десятые луные сутки обостряются подсознательные страхи, проявляются раздражительность и ревность. Чувства в этот день лучше не показывать, их могут неправильно понять. Подробнее о том, что стоит делать в среду, 29 июля, расскажут Українські Новини.

В десятые лунные сутки возможны кратковременные неприятности и трудности в делах. Астрологи советуют проявлять осторожность и внимательность во всем, следить за знаками. Также в этот день стоит заниматься благотворительностью, делать пожертвования.

Выбирая одежду, обратите внимание на вещи синих и красных цветов.

В этот день необходимо бережно относиться к сухожилиям и тазобедренным суставам, укреплять организм, закаливаясь. Кроме того, астрологи советуют в среду добавить в рацион больше овощей и фруктов, которые содержат витамин С, необходимый для укрепления иммунитета.

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Ранее в NASA предупредили о приближении астероида к Земле.

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