Обострятся страхи и возможны трудности в делах. Лунный гороскоп на сегодня

В то время, как в среду Львы, Весы и Козероги столкнутся с проблемами в делах, в 16:05 начнется десятый лунный день и растущая Луна в знаке Стрелец. Астрологи уверяют, что это будет неоднозначный день. В десятые луные сутки обостряются подсознательные страхи, проявляются раздражительность и ревность. Чувства в этот день лучше не показывать, их могут неправильно понять. Подробнее о том, что стоит делать в среду, 29 июля, расскажут Українські Новини.

В десятые лунные сутки возможны кратковременные неприятности и трудности в делах. Астрологи советуют проявлять осторожность и внимательность во всем, следить за знаками. Также в этот день стоит заниматься благотворительностью, делать пожертвования.

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В этот день необходимо бережно относиться к сухожилиям и тазобедренным суставам, укреплять организм, закаливаясь. Кроме того, астрологи советуют в среду добавить в рацион больше овощей и фруктов, которые содержат витамин С, необходимый для укрепления иммунитета.

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