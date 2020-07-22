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  • Несмотря на кризис, украинцы заинтересованы в инвестициях в золото и ювелирные изделия, - Николай Гонта
22 июля 2020, среда, 09:30 532
Политика 2020-07-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
Несмотря на кризис, украинцы заинтересованы в инвестициях в золото и ювелирные изделия, - Николай Гонта

Несмотря на кризис, украинцы заинтересованы в инвестициях в золото и ювелирные изделия, - Николай Гонта

Анна Рудык
Золото. Фото: pixabay
Золото. Фото: pixabay

Среднестатистические украинцы выходят на рынок золота. Наученные многими кризисами, сейчас, даже после жесткого карантина и на второй волне COVID-19 люди инвестируют не только в традиционные недвижимость или банковские депозиты. Об этом сообщает сайт города Киева.


"В Украине ищут маркетинговые ниши, где за счет скидок, уникальных предложений и т.д. можно вложить средства, сохранить их и даже получить перспективный продукт и прибыль. На золотом рынке это уникальные предложения от ювелирных компаний", - пишут журналисты.

В публикации основатель бизнес-модели B2B Jewelry Николай Гонта отметил, что за последнее время в Украине ювелирный бизнес был "поставлен на колени". При этом цена золота за четыре месяца выросла на 30%. Недавно под этим брендом открылись три новых магазина в Украине и один в Варшаве, надеется относительно быстро восстановить позиции на рынке. "B2B Jewelry  - единственная компания, которая возбуждает потребительский спрос", - считает Николай Гонта.

По данным издания, маркетинговая стратегия магазинов B2B Jewelry проста: продать ювелирное изделие с большой наценкой, за вырученные средства изготовить на собственном заводе следующие украшения и отправить их на рынок. При этом спрос стимулируется внушительным кэшбэком – от 104%, причем его выплаты производятся еженедельно, повышая лояльность покупателей.

Как ранее сообщалось, Николай Гонта - ювелир с 20-летним стажем, бизнесмен, основатель ювелирного завода "Шарм" в Виннице и всеукраинской сети магазинов "B2B.Jewelry", Человек года 2019, награжден памятной статуэткой "Nika" в номинации за Социальную справедливость.

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