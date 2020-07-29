СМИ сообщили о нарушении карантина во время крестного хода из Киево-Печерской лавры. В полиции отрицают

Полиция не выявила нарушений режима карантина в ходе празднования 1032-летия Крещения Руси в Киево-Печерской лавре с участием митрополита Онуфрия (Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом)).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Полицейские были на месте и не зафиксировали нарушений карантина", - сказали в ведомстве.

Также нарушения не были зафиксированы во время молебна на Владимирской горке возле памятника князю Владимиру.

Вместе с тем, по данным СМИ, после праздничной службы в Киево-Печерской лавре Онуфрий, священники и верующие организовали и провели крестный ход к пещерам, которые расположены на территории святыни.

При этом участники мероприятия не соблюдали карантинные ограничения и многие были без масок.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция не зафиксировала нарушений во время празднования 1032-летия Крещения Руси.



Кроме того, как в Киеве отпраздновали 1032 годовщину крещения Руси. Большинство мероприятий, запланированных в этот день, проводились в церквях без прихожан.