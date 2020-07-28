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28 июля 2020, вторник, 17:22 98
Европа 2020-07-28T18:30:02+03:00
Українські Новини
Италия хочет продлить чрезвычайное положение из-за Covid-19 до конца октября

Италия хочет продлить чрезвычайное положение из-за Covid-19 до конца октября

Валерия Драгомирова
Италия, Чрезвычайное положение, Коронавирус
Милан. Фото: pixabay
Милан. Фото: pixabay

В Италии планируют продлить до конца октября чрезвычайное положение из-за коронавируса

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Отмечается, что правительство хочет продолжения чрезвычайного положения, несмотря на жесткие протесты оппозиционных партий.

"Правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения до 31 октября только после дальнейшего прохождения в парламенте", - заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Во вторник днем ​​премьер-министр Джузеппе Конте проинформирует сенаторов о намерениях правительства. То же самое он сделает в парламенте в среду утром.

Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в начале января, чтобы министры могли справиться с кризисом коронавируса. Срок его действия завершится в конце июля.

"Возможное продление просто означает, что мы можем и дальше принимать необходимые меры, поэтому вы не должны удивляться, если будет принято решение продлить чрезвычайное положение", - сказал Джузеппе Конте. 

Оппозиционные партии говорят, что намерены обжаловать это решение. На прошлой неделе лидер "Лиги" Сальвини заявил, что "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения нет ... любой, кто хочет продлить чрезвычайное положение, является врагом Италии".

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ объявила об усилении пандемии коронавируса и созывает чрезвычайную комиссию. 

Ранее в Италии запретили ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса. 

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