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23 июля 2020, четверг, 19:55 328
Транспорт 2020-07-23T19:55:01+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" возобновила услугу питания в скоростных поездах

"Укрзализныця" возобновила услугу питания в скоростных поездах

Ирина Николенко
Укрзализныця, Скоростной поезд, Интерсити, Интерсити+, Железнодорожное сообщение
Интерсити
Интерсити

В то время, как "Укрзализныця" октрыла продажу билетов на 5 поездов в западные регионы и к морю, акционерное общество возобновило услугу питания в скоростных поездах.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования.

"Так, во время путешествия скоростными поездами "Интерсити +" и "Интерсити" пассажиры могут приобрести не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют подогрева. При этом пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывание в вагоне-буфете не более двух человек. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются", – говорится в сообщении.

Реализация продуктов питания в скоростных поездах осуществляется на основании агентского договора с ООО "Вог Кафе".

В поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.

Как сообщали Українськi Новини, в июне филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК) акционерного общества "Укрзализныця" заключил дополнительное соглашение на 4 месяца с ООО "Вог Кафе", входящим в группу компаний оператора сети автозаправочных станций под брендом WOG, о предоставлении услуг питания в скоростных поездах "Интерсити+".

Ранее "Укрзализныця" уволила руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" за грубые нарушения при отборе контрагента по предоставлению услуги питания в скоростных поездах "Интерсити+".

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