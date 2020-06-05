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05 июня 2020, пятница, 20:28 25
Общество 2020-06-05T21:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве с понедельника снова заработает городская электричка

В Киеве с понедельника снова заработает городская электричка

Ольга Фандорина
Транспорт, Электричка, Киевпастранс, городская электричка
Городская электричка. Фото: Santehnik
Городская электричка. Фото: Santehnik

В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов, электропоезда будут курсировать в часы "пик", а также в выходные по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Запустить городскую электричку хотели еще 1 июня, однако Виталий Кличко рассказал, что пуск транспорта был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.

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