В Киеве с понедельника снова заработает городская электричка

В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов, электропоезда будут курсировать в часы "пик", а также в выходные по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Запустить городскую электричку хотели еще 1 июня, однако Виталий Кличко рассказал, что пуск транспорта был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.

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