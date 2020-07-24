На западе Украины возобновляют курсирование еще 46 пригородных поездов. Список направлений

Акционерное общество "Укрзализныця" возобновит курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги (ЛЖД) до 1 августа, в то время, как 7 июля УЗ запустила еще 12 пригородных поездов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, первые из них отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные - на следующей неделе (с 27 июля).

В частности, с 24 июля возобновляют работу такие пригородные поезда:

№ 6109 "Львов - Мостиска-2";

№ 6112 "Мостиска-2 - Львов";

"№ 6437 Коломыя - Ивано-Франковск";

№ 6452 "Коломыя - Залещики";

№ 6451 "Залещики - Коломыя";

№ 6441 "Коломыя - Рахов";

№ 6442 "Рахов - Коломыя";

№ 6092 "Львов - Здолбунов";

№ 6093 "Здолбунов - Львов";

№ 6204 "Тернополь - Подволочиск";

№ 6207 "Подволочиск - Тернополь".

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" возобновила услугу питания в скоростных поездах.

Кроме того, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов дальнего следования на запад Украины и к Черному морю.