подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июля 2020, пятница, 14:46 395
Общество 2020-07-24T15:15:01+03:00
Українські Новини
На западе Украины возобновляют курсирование еще 46 пригородных поездов. Список направлений

На западе Украины возобновляют курсирование еще 46 пригородных поездов. Список направлений

Елена Новикова
Электричка, Укрзализныця, ЛЖД, Пригородный поезд, Пригородные поезда
Электричка. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/
Электричка. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/

Акционерное общество "Укрзализныця" возобновит курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги (ЛЖД) до 1 августа, в то время, как 7 июля УЗ запустила еще 12 пригородных поездов

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, первые из них отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные - на следующей неделе (с 27 июля).

В частности, с 24 июля возобновляют работу такие пригородные поезда:

  • № 6109 "Львов - Мостиска-2";
  • № 6112 "Мостиска-2 - Львов";
  • "№ 6437 Коломыя - Ивано-Франковск";
  • № 6452 "Коломыя - Залещики";
  • № 6451 "Залещики - Коломыя";
  • № 6441 "Коломыя - Рахов";
  • № 6442 "Рахов - Коломыя";
  • № 6092 "Львов - Здолбунов";
  • № 6093 "Здолбунов - Львов";
  • № 6204 "Тернополь - Подволочиск";
  • № 6207 "Подволочиск - Тернополь".

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" возобновила услугу питания в скоростных поездах.

Кроме того, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов дальнего следования на запад Украины и к Черному морю.

Больше новостей о: Электричка Укрзализныця ЛЖД Пригородный поезд Пригородные поезда

С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движ...
"Укрзализныця" возобновила услугу питания в скорос...
1 квартал для Львовской ЖД был прибыльным...
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курс...
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве снова выросла
Киевского бизнесмена Плекана убили на глазах у сына, — СМИ
Новости
Стрельбы с вертолета в рамках
Военные отработали стрельбы по морским целям на учениях "Си Бриз-2020" 15:25
Россия упростила получение гражданства для проживающих в ней украинцев 15:21
В Фонде по борьбе с COVID-19 осталось 3 миллиарда гривен или 5% 15:15
"Империал Тобакко" выплатила 460 миллионов штрафа АМКУ 15:13
УПЦ проведет богослужение с участием митрополита Онуфрия к 1032-летию Крещения Руси 15:05
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
больше новостей
Дом в Полтаве со свастикой. Фото: интернет-издание Полтавщина
На новостройке в центре Полтавы появилась свастика и руны 08:31
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Урожай чернобыльских ягод. Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами 19:55
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
больше новостей
Сегодня началась дополнительная сессия ВНО: сроки и когда объявят результаты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok