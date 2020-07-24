На западе Украины возобновляют курсирование еще 46 пригородных поездов. Список направлений

Акционерное общество "Укрзализныця" возобновит курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги (ЛЖД) до 1 августа, в то время, как 7 июля УЗ запустила еще 12 пригородных поездов. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, первые из них отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные - на следующей неделе (с 27 июля). В частности, с 24 июля возобновляют работу такие пригородные поезда: № 6109 "Львов - Мостиска-2"; № 6112 "Мостиска-2 - Львов"; "№ 6437 Коломыя - Ивано-Франковск"; № 6452 "Коломыя - Залещики"; № 6451 "Залещики - Коломыя"; № 6441 "Коломыя - Рахов"; № 6442 "Рахов - Коломыя"; № 6092 "Львов - Здолбунов"; № 6093 "Здолбунов - Львов"; № 6204 "Тернополь - Подволочиск"; № 6207 "Подволочиск - Тернополь". Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" возобновила услугу питания в скоростных поездах. Кроме того, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов дальнего следования на запад Украины и к Черному морю.