Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает пандемию коронавируса первой биологической мировой войной.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина24", передают Українські Новини.

"Пандемия внесла свои коррективы. С учетом того, что произошла первая биологическая мировая война..., мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, там "раздувал", но что это первая биологическая война…Почему? Потому что она охватила весь мир. Кто в этом виноват – это вопрос уже второго ряда. Мы на этот вопрос сейчас не можем дать ответ, как это все произошло, но то, что сегодня весь мир страдает от этой болезни, весь мир страдает от этой пандемии - это факт", - заявил Данилов.

Он отметил, что во всем мире из-за пандемии люди лишаются рабочих мест, нет развития экономики, нет многих вещей, к которым человечество привыкло, особо страдают авиационная отрасль и туризм.

Данилов сказал, что с января при аппарате СНБО создана круглосуточная рабочая группа, которая отслеживает развитие ситуации с коронавирусом в мире.

Он также отметил, что в аппарате СНБО есть система программного прогнозирования развития ситуации с коронавирусом в Украине, и нынешняя ситуация во Львовской области и в Киеве подтверждает прогнозы на 94-95%.

По словам Данилова, в СНБО понимают, что и когда будет происходить, а у украинской медицины уже сейчас есть подготовленные врачи и понимание лечения, она должна выдержать те вызовы, которые несет коронавирус и сезонный грипп осенью.

Как сообщали Українські Новини, Данилов занимает должность секретаря СНБО с октября 2019 года.

В марте он заявил, что распространение коронавируса Covid-19 произошло в результате утечки в закрытой лаборатории в китайском Ухане.