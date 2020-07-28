Латвия обязывает всех трудовых мигрантов сдавать тесты на коронавирус. Какие условия

В то время, как Латвия планирует лишать вида на жительство, а также виз тех, кто нарушает самоизоляцию, страна вводит обязательные тесты на коронавирус для всех иностранных граждан из стран повышенного риска, которые едут на работу. Об этом сообщает местное издание "Delfi", передают Українські Новини.

28 июля правительство Латвии приняло решение об обязательном прохождении теста на коронавирус для всех иностранцев, которые приезжают в страну на работу.

Уже с 1 августа все трудовые мигранты, прибывающие в Латвию из стран высокого риска заражения коронавирусной инфекцией, а также деятели культуры, должны будут сдать два теста на коронавирус: последний через 5-7 дней после первого.

До получения отрицательных результатов на коронавирус второго теста, иностранцы должны находиться на самоизоляции.

Тестирование на коронавирус будет оплачивать государство в том случае, если за иностранца уплачиваются налоги. В других случаях за тест нужно будет оплатить самостоятельно.

Ранее Українські Новини сообщали, страны Балтии, среди которых Латвия, с 15 мая открыли внутренние границы для своих граждан.

Также Латвия объявила карантин на месяц в школах в связи с эпидемией коронавирусной инфекцией.