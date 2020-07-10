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10 июля 2020, пятница, 21:12 1418
Внешняя политика 2020-07-10T21:12:41+03:00
Українські Новини
Болгария пополнила список стран "красной зоны"

Болгария пополнила список стран "красной зоны"

Елена Новикова
Болгария, Карантин, обсервация, открытие границ, Красная зона, Украина-Болгария
Болгария попала в список к странам
Болгария попала в список к странам "красной зоны" Фото: pixabay

Министерство здравоохранения отнесло Болгарию к странам "красной зоны" по эпидемической ситуации, в то время, как в Болгарии вернули карантин.

Об этом свидетельствует информация на сайте министерства, передают Українськi Новини.

Согласно этим данным, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Болгарии составляет 42,0 активных больных на 100 тыс. населения.

Также по состоянию на 10 июля к странам "красной зоны" отнесены Чехия, Албания, Египет, Ирак, Канада, Франция, Черногория, Беларусь, Португалия, Россия, Молдова, Израиль и США.

К странам "зеленой зоны" по состоянию на 10 июля отнесены Сербия, Иран, Польша, Хорватия, Италия, Греция, Турция, Нидерланды, Кипр, Австрия, Норвегия, Литва, Германия, Латвия, Эстония, Грузия, Япония, Тунис, Китай, Ватикан.

Как сообщали Українськi Новини, с 7 июля Минздрав отнес Албанию к странам "красной зоны".

Также украинским туристам открыт въезд в 23 страны. В частности, открыт въезд в Албанию, Беларусь, Великобританию, США, Египет, Черногорию.

Кроме того, большинство стран Европейского Союза остаются закрытыми для туристов из Украины.

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