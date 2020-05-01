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01 мая 2020, пятница, 13:03 75
Мир 2020-05-01T13:04:09+03:00
Українські Новини
ВОЗ настаивает на усилении карантинных мер в Беларуси из-за коронавируса

ВОЗ настаивает на усилении карантинных мер в Беларуси из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Беларусь, Карантин, усиление карантина, коронаввирус в Беларуси
Беларусь. Фото: novayagazeta.ru
Беларусь. Фото: novayagazeta.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев настаивает на усилении карантина в стране, поскольку в стране наблюдается прирост новых случаев COVID-19 . Об этом сообщает Tut.by.

По словам представителя ВОЗ, темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европе.

"Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии. Поэтому, в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять", - сказал Бердыклычев.

Он добавил, что при сохранении существующей ситуации стоит ожидать рост числа инфицированных.

"При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев", - отметил глава бюро ВОЗ в Беларуси.

Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым восстановление учебного режима для школьников, при этом утверждая, что ношение масок детьми в школах - обычная показуха. 

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