ВОЗ настаивает на усилении карантинных мер в Беларуси из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев настаивает на усилении карантина в стране, поскольку в стране наблюдается прирост новых случаев COVID-19 . Об этом сообщает Tut.by.

По словам представителя ВОЗ, темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европе.

"Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии. Поэтому, в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять", - сказал Бердыклычев.

Он добавил, что при сохранении существующей ситуации стоит ожидать рост числа инфицированных.

"При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев", - отметил глава бюро ВОЗ в Беларуси.

Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым восстановление учебного режима для школьников, при этом утверждая, что ношение масок детьми в школах - обычная показуха.