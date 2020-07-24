Часть украинцев не знают, что они платят налог, что-то покупая, — исследование "CASE Украина"

Более 56% населения предпочитают платить низкие налоги и самостоятельно распоряжаться своими доходами, чтобы оплачивать услуги государственных и частных учреждений (школ, университетов, больниц и т.д.).

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследователями Киевского международного института социологии по заказу CASE-Украина, передают Українські Новини.

В свою очередь, платить больше налогов, но при этом бесплатно получать государственные услуги готовы не более 20% .

В материалах отмечается, что украинцы практически не знают, каким образом наполняется бюджет, куда идут налоги, однако большинство уверены, что хотят платить меньше налогов.

"Платить ниже налогов и самим распоряжаться доходом хотят 56%. Подавляющее большинство - граждане 30-39, по уровню дохода - преимущественно средний и высокий, но есть и низкие. Зато подавляющее большинство 20,6%, кто готов платить более высокие налоги но иметь больше бесплатных услуг - армейские служащие и полицейские", - подчеркнула Ольга Иващенко, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины.

По словам социолога, объяснить эти цифры можно тем, что советская порочная система низких зарплат обернулась большими проблемами и уже не работает.

А у людей есть колоссальное недоверие к государственным институтам и сомнения в рациональности использования бюджетных средств.

Еще один тренд, который выявило исследование КМИС - большинство украинский понятия не имеют, за счет чего состоит бюджет, какая в стране система налогообложения, и лишь 18% знают, сколько в Украине налогов.

Зато положительная тенденция в том, что все больше молодых людей начинают хорошо ориентироваться в фискальной системе страны.

В свою очередь, исполнительный директор "CASE Украина" Дмитрий Боярчук обратил внимание, что едва ли не наиболее популярный вариант ответов респондентов – "трудно сказать".

"Речь идет о тотальной неосведомленности населения в налоговом плане. 18% респондентов считают, что, покупая товар, мы платим 0% налога - то есть, они не знают, что в цену любого товара заложена стоимость НДС. И для большинства то, что мы платим налоги - это такая абстрактная мантра. Поэтому нужно проводить просветительскую работу, чтобы повысить налоговую грамотность населения", - подытожил Дмитрий Боярчук.

Исследование общественного мнения по заказу "CASE Украина" проводился КМИС в рамках Всеукраинского исследования, полевой этап проходил с 24 по 31 мая 2020 года.

Выборка составила 2000 для взрослого населения 18+, постоянно проживающих на территории Украины включая подконтрольные части Луганской и Донецкой областей.

Как сообщали Українські Новини, Украину ждет стремительный рост торгового дефицита вследствие кризиса, вызванного пандемией коронавируса, прогнозируют в "CASE Украина".

50,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не сожалеют о распаде СССР, 33,5% сожалеют, а 16,4% отказались ответить на этот вопрос.

В то же время, почти половина опрошенных "Левада-центром" россиян относятся к Украине отрицательно. При этом больше половины россиян считают, что Украина и Россия должны дружить.