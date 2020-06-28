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  • В июле ожидается несколько магнитных бурь. Как уберечься во время атмосферного колебания
28 июня 2020, воскресенье, 06:15 30
Космос 2020-06-28T06:15:01+03:00
Українські Новини
В июле ожидается несколько магнитных бурь. Как уберечься во время атмосферного колебания

В июле ожидается несколько магнитных бурь. Как уберечься во время атмосферного колебания

Ирина Николенко
Магнитные бури, вспышки на солнце, Астрономические явления, магнитные бури-2020
Магнитные бури в июле 2020. Фото: SunFood.com.ua
Магнитные бури в июле 2020. Фото: SunFood.com.ua

В июле ожидается несколько магнитных бурь, которые могут негативно повлиять на организм человека. Атмосферные колебания пройдут с 1 по 3 июля и в конце месяца, которые продлятся несколько дней, передают Українські Новини.

Магнитные бури – частое явление, вызванное в результате вспышек на Солнце. В этот период в межпланетное пространство выбрасывается большое количество солнечной плазмы, летит с огромной скоростью. После того, как она достигает магнитной оболочки Земли, происходит колебание магнитного поля. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Календарь магнитных бурь в июле 2020

  • С 1 по 3 июля – магнитные бури сильной интенсивности
  • 30 июля – сильная магнитная буря
  • 31 июля – сильная магнитная буря

Магнитные колебания с 1 по 3 июля будут слабыми. Однако, могут повлиять на самочувствие человека. В частности, может изменяться артериальное давление. Поэтому врачи советуют в эти дни больше времени проводить дома.

В конце месяца, 30 и 31 июля ожидается очень мощная магнитная буря. Вследствие колебания, может возникнуть головная боль и ухудшиться сердечно-сосудистая система, а также ухудшиться самочувствие.

Как защититься от магнитных бурь

Эксперты советуют в эти дни заботиться о своем здоровье.

Медики рекомендуют не употреблять жирную пищу и алкогольные напитки.

В рацион желательно ввести сезонные овощи и фрукты.

Также нужно пить много воды.

Улучшить самочувствие помогут легкие физические упражнения.

Во время магнитных колебаний нужно спать не менее 7 часов.

Ранее Українські Новини сообщали, 1 июня наблюдалась магнитная буря.

5 июня наблюдалось два астрономических явления – Полнолуние или Клубничная Луна, которая совпадала с полутеневым лунным затмением.

В июне состоялось несколько астрономических явлений: Летнее солнцестояние, элонгация Меркурия и Клубничная Луна.

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