Италия продлила усиленный карантин до 31 июля

В Италии продлевают усиленный карантин до конца июля. Ранее в стране хотели продлить чрезвычаное положение. Об этом сообщает агентство Corriere della Sera.

Решение было анонсированно в среду, за принятие проголосовали 154 чиновников Сената, против - 129. Документ подписали премьер-министр страны Джузеппе Конте и министр здравоохранения Роберто Сперанца.

В частности, правительство обязовывается продолжить превентивные меры, предусмотренные указом премьер-министра от 11 июня, и усилить контроль за прибытием из стран за пределами Шенгенской зоны.

Действующие правила включают обязательства носить маски для лица в общественном транспорте и в магазинах, ресторанах, общественных учреждениях, больницах и на рабочих местах, где люди не могут находиться на расстоянии хотя бы 1 метр друг от друга.

"Карантин нужен для всех прибывших из стран, не входящих в Шенгенскую зону, в качестве меры предосторожности, чтобы избежать распространения инфекции", - говорится в документе.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский уволил посла в Италии Перелыгина.

Кроме того, Италия закрыла границы для 13 стран, не входящих в ЕС, из-за пандемии коронавируса.