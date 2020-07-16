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16 июля 2020, четверг, 12:57 477
Общество 2020-07-16T14:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве насчитали более трех тысяч миллионеров. Сколько задекларировали доходов

В Киеве насчитали более трех тысяч миллионеров. Сколько задекларировали доходов

Валерия Драгомирова
Киев, Миллионеры, налоговая служба, декларация
Деньги
Деньги

В январе-июне 3 230 миллионеров в Киеве задекларировали доходы за 2019 год,в то время, как в Украине больше 1800 миллионеров

Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передают Українськi Новини.

"В течение января-июня 2020 года киевляне подали 16 132 декларации об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в более 43,1 млрд гривен. По представленным декларациям согласовано к уплате в бюджет более 1,3 млрд гривен налога на доходы физических лиц и более чем 176,1 млн гривен военного сбора", - сообщили в Налоговой службе.

Отмечается, что доходы в более 1 млн гривен задекларировали 3 230 граждан.

В общем, миллионеры задекларировали около 40,4 млрд гривен дохода и должны уплатить налога на доходы физических лиц в сумме около 1,2 млрд гривен и больше 159,8 млн гривен военного сбора.

Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована в этом году, составляет 7,5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году количество задекларировавших доходы миллионеров увеличилось на 26,6% до 5 143 лиц.


Ранее в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов за 2019 год.

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