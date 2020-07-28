Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

В то время, как в понедельник Близнецы, Стрельцы и Рыбы сталкивались с препятствиями в делах, во вторник звезды будут на стороне Тельцов, Дев и Скорпионов. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака 28 июля, расскажут Українські Новини.

Телец

Этот день будет для представителей этого знака зодиака благоприятным. Во вторник стоит сосредоточиться на важных делах, чтобы не упустить благоприятную возможность воплотить в жизнь задуманное и добиться успеха. Также не исключено, Тельцы могут выиграть или получить ценный подарок.

Дева

Во вторник удача будет на стороне Дев. Можно рассчитывать на успех во многих делах. Обстоятельства в течение дня будут складываться благоприятно и в пользу представителей этого знака зодиака. Во вторник не исключены многообещающие знакомства с интересными людьми. Новости, которые будут касаться кого-то из близких, порадуют.

Скорпион

Это будет активный и благоприятный день. В этот период Скорпионы смогут достичь многого, воплотить свои замыслы в жизнь. В первой половине велика вероятность того, что представителям этого знака удастся улучшить свое финансовое положение. Во второй половине дня возможны некоторые осложнения в общении с окружающими. Чтобы избежать недоразумений, лучше откровенно говорить о вещах, которые волную, обозначить свою позицию в том или ином вопросе.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на вторник, 28 июля, и в утренние часы среды, 29 июля, падающие звезды будут сиять в ночном небе от двух метеорных потоков: Южных дельта-Акваридов и альфа-Каприкорнидов.

Также в Украину идет аномальная жара. Прогноз погоды до конца недели.