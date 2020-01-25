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25 января 2020, суббота, 17:17 36
Силовые структуры 2020-01-25T17:57:04+02:00
Українські Новини
СБУ заявляет, что нейтрализовала более 480 кибератак на органы госвласти в прошлом году

СБУ заявляет, что нейтрализовала более 480 кибератак на органы госвласти в прошлом году

Валерия Драгомирова
СБУ, Органы госвласти, Информационные атаки, Кибератаки
Кибератака. Фото: pixabay
Кибератака. Фото: pixabay

Служба безопасности нейтрализовала более 480 кибератак на органы государственной власти в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"В 2019 году специалисты СБУ по информационной безопасности нейтрализовали более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры", - говорится в нем.

Отмечается, что по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности открыто 339 уголовных производств.

Кроме этого, специалисты СБУ по кибербезопасности также проводят мероприятия по выявлению и пресечению деструктивной деятельности бот-сетей, подконтрольных иностранным спецслужбам.

Согласно сообщению, эти ресурсы используют для инспирации конфликтов внутри страны и манипулирования общественным мнением.

При этом в 2019 году 34 сепаратистские администратора социальных сетей были привлечены к ответственности за распространение антиукраинской пропаганды и противоправного контента.

Также 280 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в Интернете, запрещен въезд в Украину.

Как сообщали Українські Новини, в Таиланде по запросу США задержан украинец, подозреваемый в киберпреступлениях. 

Также независимые эксперты назвали ТОП-200 самых плохих паролей 2019 года

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