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24 июня 2020, среда, 07:30 1023 Документ
Кабмин 2020-06-24T08:45:01+03:00
Українські Новини
Из зарплаты министра соцполитики в мае высчитали более 20 тысяч

Из зарплаты министра соцполитики в мае высчитали более 20 тысяч

Надежда Комендантова
Зарплата, Минсоцполитики, зарплаты чиновников, Марина Лазебная
Марина Лазебная. Фото: Facebook/Минсоцполитики
Марина Лазебная. Фото: Facebook/Минсоцполитики

Заработная плата министра социальной политики Марины Лазебной за май составила 47,2 тыс. гривен, ее заместителей - по 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 44,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Лазебной в мае, составила 47 230 гривен.

При этом ее должностной оклад составил 56 100 гривен, а доплата за государственную тайну - 11 220 гривен.

Однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 20 090 гривен.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Котика составила 47 230 гривен, замов Бориса Лебедцова - 47 230 гривен, Виталия Музыченко - 47 230 гривен, Татьяны Сальниковой - 47 230 гривен, госсекретаря Сергея Суярко (назначен 5 мая) - 44 744 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром социальной политики Марину Лазебную.

Министр соцполитики Марина Лазебная за март заработала 44 тыс. гривен.

Ранее Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

 

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