подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июля 2020, вторник, 15:11 2015
Медицина 2020-07-28T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Одессе на водоканале обнаружили вспышку коронавируса

В Одессе на водоканале обнаружили вспышку коронавируса

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, тесты на коронавирус, заражение коронавирусом, коронавирус в Одессе
Коронавирус в Одессе. Фото: pixabay
Коронавирус в Одессе. Фото: pixabay

В Одессе шесть сотрудников "Инфоксводоканала" заразились COVID-19, в то время, как в городе подстанция скорой помощи закрылась на карантин из-за того, что у трех сотрудников нашли коронавирус. Об этом сообщает "Думская".

Так, сообщается, что среди инфицированных – двое инженеров, сотрудник информационного центра, один сотрудник службы водосбыта. Должности еще двух зараженных уточняются.

На предприятии начали проверку. Эпидемиологи требуют предоставить список всех сотрудников, которые контактировали с больными.

По словам пресс-секретаря предприятия Сергея Чабана, инфицированных обнаружили во время планового тестирования сотрудников на COVID-19.

"Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию. В офисе проводится санитарная обработка", — заявил Чабан.

"Инфоксводоканал" продолжает работу в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, в Украине заболеваемость и смертность от коронавируса начали расти.

Также Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 66,7 случая на 100 тыс. населения.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Распространение коронавируса тесты на коронавирус заражение коронавирусом коронавирус в Одессе

В Киевской области уменьшилось количество новых сл...
В Киеве за сутки существенно выросла заболеваемост...
С 1 августа заработают детские лагеря, но не во вс...
Четверть ПЦР-тестов на COVID-19 могут быть ложноот...
Боевики второй день подряд нарушают режим прекращения огня
Кучма решил прекратить работу в ТКГ
Новости
Зеленский назначил послом в Боснии и Герцеговине по совместительству посла в Хорватии Кирилича 16:28
Политолог назвал причины ухода Кучмы из ТКГ и рассказал, кто может занять его место 16:24
Юлия Левочкина.Фото: zagittya.com.ua
Юлия Левочкина в рамках проекта ПАСЕ призвала бороться с домашним насилием 16:21 Видео
Продлением моратория на взыскание жилья власть способствует невозвращению кредитов, — СМИ 16:19
Утечка из Cloudflare не угрожает государственным ресурсам, - СБУ 15:57
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 17%, но она все еще выше, чем в Европе 10:56
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Порошенко просил у Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева в 2012-2013, — Жвания 07:30
ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на закрытие дела против Писарука и Бахматюка, - правозащитники и юристы 08:29
больше новостей
Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok