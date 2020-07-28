В Одессе на водоканале обнаружили вспышку коронавируса

Так, сообщается, что среди инфицированных – двое инженеров, сотрудник информационного центра, один сотрудник службы водосбыта. Должности еще двух зараженных уточняются.

На предприятии начали проверку. Эпидемиологи требуют предоставить список всех сотрудников, которые контактировали с больными.

По словам пресс-секретаря предприятия Сергея Чабана, инфицированных обнаружили во время планового тестирования сотрудников на COVID-19.

"Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию. В офисе проводится санитарная обработка", — заявил Чабан.

"Инфоксводоканал" продолжает работу в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, в Украине заболеваемость и смертность от коронавируса начали расти.

Также Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 66,7 случая на 100 тыс. населения.