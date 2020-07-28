В Одессе на водоканале обнаружили вспышку коронавируса

В Одессе шесть сотрудников "Инфоксводоканала" заразились COVID-19, в то время, как в городе подстанция скорой помощи закрылась на карантин из-за того, что у трех сотрудников нашли коронавирус. Об этом сообщает "Думская". Так, сообщается, что среди инфицированных – двое инженеров, сотрудник информационного центра, один сотрудник службы водосбыта. Должности еще двух зараженных уточняются. На предприятии начали проверку. Эпидемиологи требуют предоставить список всех сотрудников, которые контактировали с больными. По словам пресс-секретаря предприятия Сергея Чабана, инфицированных обнаружили во время планового тестирования сотрудников на COVID-19. "Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию. В офисе проводится санитарная обработка", — заявил Чабан. "Инфоксводоканал" продолжает работу в штатном режиме. Как сообщали Українські Новини, в Украине заболеваемость и смертность от коронавируса начали расти. Также Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 66,7 случая на 100 тыс. населения.