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20 июля 2020, понедельник, 19:08 639
Европа 2020-07-20T20:15:02+03:00
Українські Новини
Еще два региона в Испании усилили карантин

Еще два региона в Испании усилили карантин

Елизавета Кесельман
Испания, Карантин, Коронавирус в Испании, усиление карантина
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

В Испании закрыли на карантин из-за новых вспышек коронавируса уже четвертый регион несмотря на то, что страна ранее открыла границы. О предыдущих двух сообщалось ранее. Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В частности, в Мурсии, где в прошлую пятницу закрыли 4 учреждения, после того, как в них заразились как минимум 40 человек и около 900 клиентов, которые потенциально могли заразиться, ждут результатов тестов, правительство запретило работу ночных баров и клубов в заведениях. Посетителей разрешено принимать только на открытых площадках, при этом, только с сидячими местами и с соблюдением дистанции.

Кроме того, разрешенное количество участников встреч - как публичных, так и частных между друзьями - снова уменьшили до 15.

Ограничения для заведений "ночной жизни" возвращает также Наварра: время работы ограничат до 2 часов ночи, а разрешенное количество людей в компаниях - до 10 человек.

Как сообщали Українські Новини, для гарантии безопасного туризма Испания разместит 40 тысяч полицейских в дорогих отелях и тур.базах за государственный счет. 

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