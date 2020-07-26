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26 июля 2020, воскресенье, 11:10 61
Общество 2020-07-26T11:21:25+03:00
Українські Новини
Кличко ночью поймал в Киеве двух любителей граффити, но один сбежал

Кличко ночью поймал в Киеве двух любителей граффити, но один сбежал

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Полиция, Граффити, мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко, который недавно призвал СБУ усилить меры безопасности в столице, в субботу вечером поймал двух парней, рисовавших граффити на одном из зданий в центре города. Правда, один из граффитчиков сбежал, пока мэр вызывал полицию.

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он сбежал", - рассказал мэр Киева.

Кроме того, Кличко снял видео с места происшествия. На кадрах видно, что рядом с задержанными художниками на стене есть надпись черно-белой "White lives matter".

Как сообщали Українські Новини, Киевский городской совет отменил уплату паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов до конца 2020 года.

Мэр Киева Виталий Кличко, который будет баллотироваться в мэры столицы от партии "Удар", отпраздновал свое 49-летие в пляжном клубе на берегу Каневского водохранилища, с масштабным салютом и небольшим концертом.

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