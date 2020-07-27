Граффитчика, который сбежал от Кличко, до сих пор не нашли

Полиция составила административный протокол о мелком хулиганстве на пойманного мэром Киева Виталием Кличко граффитчика Ярослава Синицу, который расписывал стены лозунгом White Lives Mаtter.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер полиции Шевченковского района Киева Анна Зубрева.

"Составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство)", - сказала она.

Также Зубрева добавила, что полиция разыскивает второго граффитчика, в его отношении также будет составлен админпротокол.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июля Кличко опубликовал видео на своей странице в социальной сети Facebook, где видно, что он наткнулся на двух парней на улице Стрелецкой, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Согласно подписи к видео, одного из граффитчиков Кличко передал полиции, а второй сбежал. Муниципальная охрана заступилась за пойманных Кличко граффитчиков, расписывавших стены лозунгом White Lives Mаtter.

Ранее Кличко призвал СБУ усилить меры безопасности в столице.