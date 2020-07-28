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28 июля 2020, вторник, 11:16 115
Общество 2020-07-28T11:16:33+03:00
Українські Новини
Кличко готов выделить граффитчикам цистерну краски для добрых дел на благо Киева

Кличко готов выделить граффитчикам цистерну краски для добрых дел на благо Киева

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Граффити, Краска, благоустройство, Закрашивание
Кличко задержал парней, рисовавших граффити. Скриншот видео
Кличко задержал парней, рисовавших граффити. Скриншот видео

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что он готов выделить цистерну краски граффитчикам для закрашивания надписей на исторических зданиях, но не с помощью других росписей.

Об этом он сообщал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"… Я готов выделить не несколько ведер, а цистерну краски! Чтобы они (граффитчики) и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы с исторических зданий столицы. Только не другими росписями, а закрашивали разное "творчество"! И, если эти ребята действительно хотят делать доброе дело на благо города, краска и все другое необходимое будет!" - написал он.

Соответствующее заявление Кличко сделал в ответ на предложение от руководителя отдела Муниципальной охраны Сергея Бондаря относительно помощи граффитчикам, расписывавшим стены лозунгом White Lives Mаtter, которых 26 июля Кличко поймал на улице и вызвал полицию.

"Здесь звучат предложения, мол, вы бы лучше помогли им и выдали несколько ведер краски, потому что ребята "полезным делом занимаются и закрашивают надписи с адресами телеграмм-каналов по распространению наркотиков", - написал Кличко.

Он отметил, что главное - это искренность намерений и готовность делать Киев лучше и совместно бороться с вандализмом.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июля Кличко опубликовал видео на своей странице в социальной сети Facebook, где видно, что он наткнулся на двух парней на улице Стрелецкой, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Согласно подписи к видео, одного из граффитчиков Кличко передал полиции, а второй сбежал. Муниципальная охрана заступилась за пойманных Кличко граффитчиков, расписывавших стены лозунгом White Lives Mаtter.

Ранее Кличко призвал СБУ усилить меры безопасности в столице.

26 июля Кличко опубликовал видео на своей странице в социальной сети Facebook, где видно, что он наткнулся на двух парней на улице Стрелецкой, которые выписывали граффити на стене одного из домов.

Согласно подписи к видео, одного из граффитчиков Кличко передал полиции, а второй сбежал.

Муниципальная охрана заступилась за пойманных Кличко граффитчиков, расписывавших стены лозунгом White Lives Mаtter.

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