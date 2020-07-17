В 4 районах Киева отключили горячую воду: когда закончатся гидравлические испытания

После того, как в Киеве с 12 мая начали отключать горячую воду, в 4 районах столицы отсутствует горячее водоснабжение из-за гидравлических испытаний сетей. Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго", передают Українські Новини. До 27 июля в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей горячая вода будет отсутствовать в Святошинском районе. Список адресов в Святошинском районе Также по 20 июля горячее водоснабжение будет отсутствовать еще в четырех районах столицы: Оболонском, Подольском, Святошинском и Соломенском. Список адресов в Оболонском районе В Оболонском районе отключат воду. Скриншот КП "Киевтеплоэнерго" Список адресов в Подольском районе Список адресов в Святошинском районе Список адресов в Соломенском районе В Соломенскм районе отключат воду. Скриншот КП "Киевтеплоэнерго" Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве возобновили подачу горячей воды в 2,6 тысячах жилых домов. Всего коммунальные службы устранили более 300 повреждений трубопроводов. До 30 июня в трех районах столицы отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний тепловых сетей.