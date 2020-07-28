Шабунин подтвердил, что теща дала ему в долг почти полмиллиона гривен

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, у которого недавно сгорел дом, задекларировал получение 2 займов от своей тещи Татьяны Гришиной суммой в 279 тыс. гривен в 2017 году и 198,5 тыс. гривен в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно декларации, доход его тещи за 2019 год составил 19 752 гривен, всю сумму доходов составила ее пенсия, а также его сын Иван получил государственную и социальную материальную помощь суммой 10 320 гривен.

У Шабунина также задекларированоо получение займа в 2016 году от ООО "Малбери хоумс" суммой в 1,369 млн гривен.

Также Шабунин задекларировал доход за 2019 год: 851,4 тыс. гривен - от заработной платы по основному месту работы, 310 тыс. - от роялти в ООО "Офис новостей", 101 тыс. - от исчезновение права пользования, 44,8 тыс. - от гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам, 2 567 гривен - от других доходов, которые включаются в состав общего годового налогооблагаемого дохода.

Согласно декларации, Шабунин хранит 105 тыс. гривен наличными.

В общей собственности Шабунина и его жены Елены имеется садовый (дачный) дом площадью 122,8 кв. м в Гнедине (Бориспольский район Киевской области), купленный в 2016 году за 2,034 млн гривен и земельный участок площадью 582 кв. м в том же городе, купленный в 2014 году 292,5 тыс. гривен.

Теща Шабунина владеет квартирой площадью 55,2 кв. м в Киеве, купленной в 1984, цена не уточняется.

Кроме этого, Шабунин со своей женой владеют автомобилем Chevrolet Orlando 2012 года выпуска, который они приобрели в 2019 году за 301,3 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацполиция не знает, куда Шабунин ходил за админпротоколом из-за несвоевременно поданной декларации.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.