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28 июля 2020, вторник, 12:52 156
Происшествия 2020-07-28T12:53:21+03:00
Українські Новини
В Киеве водитель автомобиля избил велосипедиста за замечание

В Киеве водитель автомобиля избил велосипедиста за замечание

Ольга Фандорина
Автомобиль, Избиение, Драка, Побои, Велосипедисты

После того, как на Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару, в Киеве на Позняках водитель легкового автомобиля избил велосипедиста из-за замечания - водитель открыл дверцу автомобиля на проезжую часть и тот сделал замечание водителю. Видео инцидента опубликовано в Facebook.

"Заявление написано, побои снято! Дело за малым, не дать это замять на стадии досудебного расследования! Ул. Ахматовой, 44а", - говорится в сообщении.

Водитель запарковался с нарушением и во время проезда велосипедиста открыл дверцу авто. Велосипедист едва не въехал в авто и сделал замечание водителю. Водитель догнал его, стащил с велосипеда и избил.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!

Как сообщали Українські Новини, на Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов.

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием директора компании Roshen Вячеслава Москалевского в Киевской области на Обуховской трассе.

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