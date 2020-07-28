В Киеве водитель автомобиля избил велосипедиста за замечание

После того, как на Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару, в Киеве на Позняках водитель легкового автомобиля избил велосипедиста из-за замечания - водитель открыл дверцу автомобиля на проезжую часть и тот сделал замечание водителю. Видео инцидента опубликовано в Facebook.

"Заявление написано, побои снято! Дело за малым, не дать это замять на стадии досудебного расследования! Ул. Ахматовой, 44а", - говорится в сообщении.

Водитель запарковался с нарушением и во время проезда велосипедиста открыл дверцу авто. Велосипедист едва не въехал в авто и сделал замечание водителю. Водитель догнал его, стащил с велосипеда и избил.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!

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