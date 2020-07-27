В Киевской области за сутки 45 новых случаев коронавируса, среди них шестеро детей

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 26 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 45 человек до 3 548.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"За сутки подтверждено 45 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 6-ти детей в возрасте от 8 до 17 лет и у 39 взрослых", - сказано в нем.

7 больных были госпитализированы и находятся на стационарном лечении, а остальные 38 человек пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За сутки не поступало сообщений ни о выздоровлении от болезни, ни о летальных случаях.

"(Всего) официально подтверждено 3 548 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 311 детей и у 571 медицинского работника", - говорится в сообщении.

Из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 за весь период пандемии 662 больных были госпитализированы, а 2 886 оставлены под наблюдением на самоизоляции.

За все время 2 561 человек выздоровел, включая 218 детей.

В то же время 60 больных с подтвержденным COVID-19 умерли в Киевской области за время пандемии.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 807 до 65 656, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 1 616.

Тем временем в Гослесагентстве вспышка коронавируса.