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28 июля 2020, вторник, 11:20 187 Инфографика
Общество 2020-07-28T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Анна Рудык
Землетрясение, Землетрясения, Землетрясение на Закарпатье, Магнитуда землетрясения
Землетрясение. Фото: kyrtag.kg
Землетрясение. Фото: kyrtag.kg

После недавнего землетрясения в Черновицкой области, 27 июля днем в Ивано-Франковской области было зафиксировано землетрясений магнитудой 2,5 балла. Об этом сообщает Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Так, сообщается, что подземные толчки магнитудой 2,5 зафиксировали в 13:45 27 июля. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров в районе села Монастырчаны Богородчанского района.

В центре отметили, что подземные толчки не несли никакой угрозы. Ведь, по их расчетам, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

Землетрясение в Ивано-Франковской области. Инфографика: gcsk.gоvЗемлетрясение в Ивано-Франковской области. Инфографика: gcsk.gоv

Как сообщали Українські Новини, в Черновицкой области вечером 23 июля произошло землетрясение - это уже второе землетрясение за месяц в области, первое было магнитудой 2,4. Магнитуда вчерашнего землетрясения составила всего 2,0.

Также на Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров.

Также ранее на турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.

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