підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 липня 2020, вівторок, 11:20 13
Суспільство 2020-07-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківській області стався землетрус

В Івано-Франківській області стався землетрус

Анна Рудык
Сейсмологи, Землетрус, магнітуда
Землетрус. Фото: kyrtag.kg
Землетрус. Фото: kyrtag.kg

27 липня вдень в Івано-Франківській області було зафіксовано землетрус магнітудою 2,5 бала, після недавнього землетрусу в Чернівецькій області.  Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю національного космічного агентства України.

Так, повідомляється, що підземні поштовхи магнітудою 2,5 зафіксували о 13:45 27 липня. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 11 кілометрів в районі села Монастирчан Богородчанського району.

У центрі зазначили, що підземні поштовхи не несли жодної загрози. Адже за їхніми розрахунками, інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей.

Землетрус в Івано-Франківській області. Інфографіка: gcsk.gоvЗемлетрус в Івано-Франківській області. Інфографіка: gcsk.gоv

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівецькій області ввечері 23 липня стався землетрус - це вже другий землетрус за місяць в області, перше було магнітудою 2,4. Магнітуда вчорашнього землетрусу склала всього 2,0.

Також на Великдень, 19 квітня, на Закарпатті зафіксували одразу два землетруси. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 5 кілометрів.

Також раніше на турецько-іранському кордоні стався землетрус магнітудою 5,7. Загинули 9 осіб.

Більше новин про: Сейсмологи Землетрус магнітуда

Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати
З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах
Новини
Центр реабілітації на вул. Генерала Жмаченка, 20 буде розширено, - ЗМІ 13:10
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
В Україні лише близько 6,5% людей знають, що вони хворіють на вірусний гепатит С, - МОЗ 13:02
У Київській області зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. Захворіли ще 3 дитини 12:50
Разумков підписав закон про легалізацію грального бізнесу 12:36
більше новин
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
більше новин
У глави фінкомітету Ради Гетманцева виявили коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok