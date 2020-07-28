В Івано-Франківській області стався землетрус

27 липня вдень в Івано-Франківській області було зафіксовано землетрус магнітудою 2,5 бала, після недавнього землетрусу в Чернівецькій області. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю національного космічного агентства України.

Так, повідомляється, що підземні поштовхи магнітудою 2,5 зафіксували о 13:45 27 липня. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 11 кілометрів в районі села Монастирчан Богородчанського району.

У центрі зазначили, що підземні поштовхи не несли жодної загрози. Адже за їхніми розрахунками, інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей.

Землетрус в Івано-Франківській області. Інфографіка: gcsk.gоv

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівецькій області ввечері 23 липня стався землетрус - це вже другий землетрус за місяць в області, перше було магнітудою 2,4. Магнітуда вчорашнього землетрусу склала всього 2,0.

Також на Великдень, 19 квітня, на Закарпатті зафіксували одразу два землетруси. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 5 кілометрів.

Також раніше на турецько-іранському кордоні стався землетрус магнітудою 5,7. Загинули 9 осіб.