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  • Забыть о старых обидах и не поддаваться иллюзиям. Лунный гороскоп на сегодня
28 июля 2020, вторник, 11:15 10
Lifestyle 2020-07-28T11:15:59+03:00
Українські Новини
Забыть о старых обидах и не поддаваться иллюзиям. Лунный гороскоп на сегодня

Забыть о старых обидах и не поддаваться иллюзиям. Лунный гороскоп на сегодня

Елена Новикова
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Лунный гороскоп. Фото: pixabay
Лунный гороскоп. Фото: pixabay

В то время, как во вторник звезды будут на стороне Тельцов, Дев и Скорпионов, в 14:38 начнется девятый лунный день и растущая Луна в знаке Скорпиона. Астрологи советуют забыть о старых обидах, переживаниях и ошибках, ведь это день очищения. В этот период нужно быть активными, проявлять инициативу. Подробнее о том, что стоит делать во вторник, 28 июля, расскажут Українські Новини.

В десятые лунные сутки обостряются подсознательные страхи, тревога, проявляются раздражительность и злоба. Астрологи советуют быть осторожнее в этот день, избегать притворства и не поддаваться иллюзиям.

Во вторник лучше не начинать новые дела, так как ведь можно прогореть, неправильно оценив свои силы.

Вибирая одежду и макияж, обратите внимание на ярко-красный и строгий черный цвета сегодняшнего дня.

В еде остановитесь на низкоуглеводной пище, иначе излишек калорий приведет к набору веса. 

Кожа в этот день хорошо впитывает все, что ей предложат, потому стоит насыщать ее витаминамы.  Также во вторник стоит уделить внимание упражнениям на укрепление мышц спины.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на вторник, 28 июля, и в утренние часы среды, 29 июля, падающие звезды будут сиять в ночном небе от двух метеорных потоков: Южных дельта-Акваридов и альфа-Каприкорнидов.

Также синоптики прогнозируют, что в августе в Украине возможны заморозки.

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