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22 декабря 2019, воскресенье, 16:39 100
Внешняя политика 2019-12-22T16:45:01+02:00
Українські Новини
Россия ответит на американские санкции без ущерба для себя, - министр иностранных дел РФ Лавров

Россия ответит на американские санкции без ущерба для себя, - министр иностранных дел РФ Лавров

Таня Войтюк
Транзит газа, Дональд Трамп, Газ, Северный поток-2, Санкции
Лавров. Фото: news-front.info
Лавров. Фото: news-front.info

В ответ на то, что Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2", министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что Россия ответит на американские санкции без ущерба для себя.

Об этом говорится в сообщении агентства ТАСС со ссылкой на слова министра, передают Українські Новини.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - сказал он.

Лавров отметил, что никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям.

При этом он подчеркнул, что европейская сторона осознает коммерческую выгоду от строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

"Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели", - добавил министр.

Как сообщали Українські Новини, Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год, которым предусмотрено выделение Украине 300 млн долларов финансовой поддержки на усиление безопасности и введение санкций против компаний, причастных к строительству российского проекта магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2", после чего компания Allseas (Швейцария) заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода.

Ранее Президент России Владимир Путин исключал отказ от транзита природного газа через территорию Украины после запуска газопровода "Северный поток-2".

После этого Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

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