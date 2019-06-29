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29 июня 2019, суббота, 10:50 255
Европа 2019-06-29T10:51:47+03:00
Українські Новини
"Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании

"Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании

Северный поток. Фото: Hubs.ua
Северный поток. Фото: Hubs.ua

Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды Дании.

Сообщение об этом распространила пресс-служба компании, пишет DW.

Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения".

Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее, принадлежащего Дании острова Борнхольм. Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

Как сообщали Українські Новини, по мнению Министра иностранных дел Германии, строительство "Северного потока-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США.

Суд в Германии отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2".

Сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2", а также приняли законопроект против строительства "Северного Потока-2".

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