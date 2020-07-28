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28 июля 2020, вторник, 08:32 113
Мир 2020-07-28T09:15:01+03:00
Українські Новини
Болгария изменила правила въезда для украинцев

Болгария изменила правила въезда для украинцев

Елизавета Кесельман
Европа, Болгария, Коронавирус, правила въезда в страну
Болгария. Флаг Болгарии. Фото: pixabay
Болгария. Флаг Болгарии. Фото: pixabay

Болгария, где авиакомпания запустила рейсы в Украину, изменил правила въезда для украинцев на свою территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Болгарии, сообщает "Европейская правда". 

Как отмечается, с 30 июля, граждане Украины смогут въезжать в Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест действует с 30 июля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что въезд с отрицательным ПЦР-тестом разрешен гражданам других третьих стран, которые едут по определенным причинам: деятельность сезонных сельскохозяйственных рабочих и рабочих в сфере туризма; путешествия с учебной целью; путешествия из гуманитарных соображений и торговая, экономическая и инвестиционная деятельность.

ПЦР-тест не нужен лицам, которые прибывают в Болгарию из стран-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгена, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.

Как сообщали Українські Новини, в ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса.

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