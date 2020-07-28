На юго-востоке Украины снова ожидают грозы: в трех реках поднимется вода

"По данным Укргидрометцентра, 28 июля в юго-восточной части грозы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в течение суток на реках бассейна Днестра, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,3-1,3 м, на малых водотоках в верховьях рек будут происходить быстротекущие повышения уровней воды на 0,5-1,5 м.

"При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза образования отдельных селевых потоков", - добавили в ГосЧС.

На реках Закарпатской области продолжатся повышение уровней на 0,2-1,0 м в пределах коренных берегов.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также синоптики дали прогноз на пять лет. Они прогнозируют усиление аномальной жары и экстремальных осадков.