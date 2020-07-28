На юго-востоке Украины снова ожидают грозы: в трех реках поднимется вода

Сегодня, 28 июля, в юго-восточной части ожидаются грозы и подъем уровня воды - как и вчера. Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "По данным Укргидрометцентра, 28 июля в юго-восточной части грозы", - говорится в сообщении. Кроме этого, в течение суток на реках бассейна Днестра, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,3-1,3 м, на малых водотоках в верховьях рек будут происходить быстротекущие повышения уровней воды на 0,5-1,5 м. "При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза образования отдельных селевых потоков", - добавили в ГосЧС. На реках Закарпатской области продолжатся повышение уровней на 0,2-1,0 м в пределах коренных берегов. Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Также синоптики дали прогноз на пять лет. Они прогнозируют усиление аномальной жары и экстремальных осадков.