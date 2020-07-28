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28 июля 2020, вторник, 09:23 191
Общество 2020-07-28T10:30:02+03:00
Українські Новини
На юго-востоке Украины снова ожидают грозы: в трех реках поднимется вода

На юго-востоке Украины снова ожидают грозы: в трех реках поднимется вода

Ольга Фандорина
ГосЧС, грозы, Подъем уровня воды, Повышение уровня воды
Гроза
Гроза

Сегодня, 28 июля, в юго-восточной части ожидаются грозы и подъем уровня воды - как и вчера. Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 28 июля в юго-восточной части грозы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в течение суток на реках бассейна Днестра, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,3-1,3 м, на малых водотоках в верховьях рек будут происходить быстротекущие повышения уровней воды на 0,5-1,5 м.

"При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза образования отдельных селевых потоков", - добавили в ГосЧС.

На реках Закарпатской области продолжатся повышение уровней на 0,2-1,0 м в пределах коренных берегов.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики дали прогноз на пять лет. Они прогнозируют усиление аномальной жары и экстремальных осадков.

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