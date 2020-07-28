подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июля 2020, вторник, 08:55 184
Общество 2020-07-28T09:15:01+03:00
Українські Новини
Праздничные богослужения ко Дню Крещения Руси: где и когда пройдут службы в церквях Украины

Праздничные богослужения ко Дню Крещения Руси: где и когда пройдут службы в церквях Украины

Ольга Фандорина
Богослужение, День Крещения Руси, Богослужения, Праздничное богослужение, Церковная служба
Владимирский собор изнутри. Фото: profidom.com.ua
Владимирский собор изнутри. Фото: profidom.com.ua

Сегодня, в день Крещения Руси 28 июля, по всей Украине пройдут праздничные богослужения. В церквях Украины уже подтвердили, что службы состоятся - однако, без традиционных в этот день крестных ходов и массовых мероприятий из-за всеукраинского карантина. 

Украинская православная церковь (Киевского патриархата), Православная церковь Украины (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом, ПЦУ) и Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) планируют проводить праздничные богослужения.

В честь 1032-летия Крещения Руси украинская православная церковь (Киевского патриархата) проведет праздничное богослужение во главе с главой церкви Филаретом во Владимирском соборе.

"Мы будем проводить службу в соборе", – сказали в церкви.

В то же время, УПЦ КП не планирует проводить молебень 28 июля возле памятника князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве.

Также 28 июля состоится праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре с участием митрополита Онуфрия украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом).

Об этом сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Служба в 09:00 в Лавре", –- сказал он.

По его словам, праздничное богослужение состоится 28 июля.

Также он сообщил, что церковь не приглашала на богослужение представителей власти, но если они изъявят желание, то могут прийти.

"Кто захочет, придет. Все люди могут приходить. Их (представителей власти) специально никогда не приглашали", – отметил Климент.

Кроме того, 28 июля в 9:00 Блаженнейший Митрополит Епифаний совершит Божественную литургию по случаю 1032-й годовщины Крещения Руси-Украины. Также в 13:00 предстоятель Православной Церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом), совершит молебен у памятника святому Владимиру.

Как сообщали Українськi Новини, Православная церковь Украины не планирует проводиь крестный ход во время празднования 1032-летия Крещения Руси.

Также из-з пандемии коронавируса Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) отказалась проводить крестный ход во время празднования 1032-летия Крещения Руси.

Больше новостей о: Богослужение День Крещения Руси Богослужения Праздничное богослужение Церковная служба

В первый день прекращения огня на Донбассе боевики трижды устраивали обстрелы
Украина будет сообщать в ОБСЕ о каждом обстреле боевиков на Донбассе
Новости
США начали массовое испытание вакцины от коронавируса 09:28
На юго-востоке Украины снова ожидают грозы: в трех реках поднимется вода 09:23
Евросоюз не откроет границы еще две недели и сократит "безопасный" список стран, – СМИ 09:02
Цены на бензин и дизтопливо стремительно "рванули" вверх. Эксперты дали прогноз на неделю 09:00
Праздничные богослужения ко Дню Крещения Руси: где и когда пройдут службы в церквях Украины 08:55
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
больше новостей
Порошенко просил у Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева в 2012-2013, — Жвания
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok