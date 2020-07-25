Крещение Руси ежегодно отмечается 28 июля. Интересные факты о празднике

Крещения Киевской Руси отмечается с 2008 года на государственном уровне 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. В 2020 году праздник приходится на вторник, однако из-за карантина, который продлили до конца лета, масштабных празднований не будет, передают Українські Новини.

В этом году православные христиане будут отмечать 1032 годовщину крещения Киевской Руси.

В связи с коронавирусом, массовых мероприятий в этом году не будет. Отменяется традиционный Крестный Ход, а также паломничество верующих в Киев. Празднование будут проведены на епархиальном и приходском уровнях с соблюдением соответствующих предписаний.

27 июля в кафедральном Михайловском Златоверхом соборе и 28 июля утром состоится Божественная литургия, а также молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру.

История Крещения Руси

За два года до крещения Руси, в Киев начали приезжать посланники разных народов, которые предлагали князю Владимиру свою религию. Он послал людей, чтобы те узнали больше подробностей о каждой из них и выбрал – христианство.

В 988 году Владимир Великий захватил Корсунь и захотел взять в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну. Однако, императоры потребовали – киевский князь должен принять христианство. Владимир согласился и принял крещение, получив имя Василий – в честь византийского императора.

После церемонии бракосочетания Владимир приказал разгромить языческие капища в Киеве и крестил своих сыновей и бояр. После этого людей массово крестили в Днепре.

В 1888 впервые в Украине официально отпраздновали Крещение Руси, когда был заложен Владимирский собор.

В 2008 году указом президента Виктора Ющенко 28 июля официально стало государственным праздником в честь дня памяти равноапостольного князя Владимира.

Ранее Українські Новини сообщали, Украинская православная церковь (Киевского патриархата) не планирует проведение крестного хода во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за карантина.

До Дня Крещения Руси, 28 июля, на телеканале "Интер" традиционно состоится праздник вместе со зрителями, и будут показывать главные торжества, посвященные празднику.