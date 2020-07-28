Сегодня празднуется день Святого Владимира: поздравления в стихах и картинках

Сегодня, 28 июля, отмечается день ангела Владимира - в честь великого киевского князя, правившего Русью с 979 до 1015 года, также в день Крещения Руси 2020. Именины установлены, соответственно, в честь святого равноапостольного князя Владимира, который "крестным отцом" Руси и выступал. В этом году будут праздновать 1031 год с момента Крещения Руси. Українські Новини собрали поздравления с днем Святого Владимира в стихах и прозе. С Владимира днем я тебя поздравляю, Веру в сердце нести я по жизни желаю, Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все, Будь достойным по жизни, в семье и труде! Никогда не жалей ты о том, чего нет, Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех, И надейся на чудо — оно уж придет, Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет! *** С именинами поздравлю Я Владимира, и вновь, Пусть ему всегда поможет Вера, дружба и любовь. Я желаю верить в чудо К справедливости стремись. На пути своем встречай ты Лишь людей, влюблённых в жизнь! У друзей учись чему-то Сам друзей учи своих, Пусть для счастья тебе хватит Радостей земных, простых! *** С Днем святого Владимира вас поздравляю, Пусть святой ваш всегда бережет вас повсюду. Вам успехов, здоровья и счастья желаю, Голова пусть плохое всё тут же забудет. *** С Днем святого Владимира, Вас от души сегодня поздравляю, Благополучия земного И только радости бескрайней я желаю. Пусть ваше сердце счастье наполняет, И милосердие вас только окружает, Пусть вера в чудеса вам помогает, И от ненастья небо лишь оберегает. *** Поздравление с Днем Владимира Поздравление с Днем Владимира Поздравление с Днем Владимира Поздравление с Днем Владимира Ранее Українські Новини сообщали, украинская православная церковь (Киевского патриархата) не планирует проводить крестный ход во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за коронавируса. Также украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) 28 июля проведет праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре с участием митрополита Онуфрия по случаю празднования 1032-летия Крещения Руси.