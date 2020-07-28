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28 июля 2020, вторник, 08:42 28
Жизнь 2020-07-28T08:43:10+03:00
Українські Новини
Сегодня празднуется день Святого Владимира: поздравления в стихах и картинках

Сегодня празднуется день Святого Владимира: поздравления в стихах и картинках

Ольга Фандорина
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Поздравление с Днем Владимира
Поздравление с Днем Владимира

Сегодня, 28 июля, отмечается день ангела Владимира - в честь великого киевского князя, правившего Русью с 979 до 1015 года, также в день Крещения Руси 2020. Именины установлены, соответственно, в честь святого равноапостольного князя Владимира, который "крестным отцом" Руси и выступал. В этом году будут праздновать 1031 год с момента Крещения Руси.

Українські Новини собрали поздравления с днем Святого Владимира в стихах и прозе.

С Владимира днем я тебя поздравляю,

Веру в сердце нести я по жизни желаю,

Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,

Будь достойным по жизни, в семье и труде!

Никогда не жалей ты о том, чего нет,

Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,

И надейся на чудо — оно уж придет,

Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!

***

С именинами поздравлю

Я Владимира, и вновь,

Пусть ему всегда поможет

Вера, дружба и любовь.

Я желаю верить в чудо

К справедливости стремись.

На пути своем встречай ты

Лишь людей, влюблённых в жизнь!

У друзей учись чему-то

Сам друзей учи своих,

Пусть для счастья тебе хватит

Радостей земных, простых!

***

С Днем святого Владимира вас поздравляю,

Пусть святой ваш всегда бережет вас повсюду.

Вам успехов, здоровья и счастья желаю,

Голова пусть плохое всё тут же забудет.

***

С Днем святого Владимира,

Вас от души сегодня поздравляю,

Благополучия земного

И только радости бескрайней я желаю.

Пусть ваше сердце счастье наполняет,

И милосердие вас только окружает,

Пусть вера в чудеса вам помогает,

И от ненастья небо лишь оберегает.

***

Поздравление с Днем Владимира https://lifestyle.24tv.ua/ru/kartinki-s-dnem-vladimira-2020-pozdravlenija-s-dnem-angela-otkrytki_n1385087Поздравление с Днем Владимира

Поздравление с Днем ВладимираПоздравление с Днем Владимира

Поздравление с Днем ВладимираПоздравление с Днем Владимира

Поздравление с Днем ВладимираПоздравление с Днем Владимира

Ранее Українські Новини сообщали, украинская православная церковь (Киевского патриархата) не планирует проводить крестный ход во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за коронавируса.

Также украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) 28 июля проведет праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре с участием митрополита Онуфрия по случаю празднования 1032-летия Крещения Руси.

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