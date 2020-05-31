Что посмотреть на выходных. Главные сериальные премьеры июня

Если вы уже пересмотрели все майские новинки в мире сериалов, то самое время обратить внимание на премьеры июня. В этом месяце выходят как продолжения известных сериалов, так и совершенно новые истории. Українські Новини подготовили список самых громких премьер первого месяца лета.

"13 причин почему" (5 июня)

Четвертый сезон станет заключительным в истории девушки, которая покончила с собой из-за жестокости сверстников. Впрочем, это уже не только история Ханны Бейкер, а ее одноклассников, столкнувшихся с целым букетом недетских проблем. Создатели сериала официально заявили, что сезон станет последним и поставит точку в истории. Так что нужно смотреть, чем закончится самая спорая драма последних лет.

"Лучшие в Лос-Анджелесе" (9 июня)

Ремейк полнометражных фильмов про плохих парней было решено продолжить, ведь рейтинги у картины были впечатляющие. Главные героини в новых эпизодах вернутся на улицы Лос-Анджелеса, чтобы разобраться с преступниками и свершить правосудие. Сид Бернетт и Нэнси продолжат расследовать запутанные дела благодаря не только профессионализму, но и дружеской привязанности друг к другу.

"Дивный новый мир"(15 июня)

Действие сериала развивается в Лондоне XXVI века, который находится в антиутопическом мире английского писателя-фантаста Олдоса Хаксли. В этом мире приветствуются только беззаботность, распутство и безделие. Чрезмерное рвение к работе, любому творчеству, наукам или к тому, чтобы кому-то сопереживать или помогать, возведено в ранг ненормальности. Люди в это мире рождаются "из пробирок", и их судьба заранее предрешена: кто-то заранее обречен стать обслугой, а кто-то прожигателем жизни. А чтобы у прислуги не возникало желание бунтовать, им с детства прививают мысль о том, что прислуживать – почетно.

"Перри Мэйсон" (21 июня)

Этот сезон для сериала станет премьерным, но зритель уже видел главного героя шоу на экранах. Правда, давно: сериал стал ремейком ленты 50-60 годов. Героя по имени Перри Мейсон придумал американский писатель Эрл Грднер. Он (Мейсон) – адвокат, практиковавший в 30-е во времена Великой депрессии, поэтому шоу будет на юридическую тематику. Но интересен этот детектив в первую очередь тем, что Мейсон еще и по совместимости неплохой сыщик, который расследует дела параллельно с полицией. А еще в сериале герою предстоит искать похищенных детей, так что кроме нуара зрителя ожидает еще и драма.

"Йеллоустоун" (22 июня)

Шоуранеры уже пообещали, что в третьем сезоне сериала о семье Даттонов, которые пытаются отстоять свою землю от посягательств крупных застройщиков, появится новый персонаж. Что касается сюжета, то в нем хозяева ранчо продолжат противостоять недоброжелателям.

"Роковой патруль" (26 июня)

Первый сезон стал сенсацией если не по сюжету ("Роковой патруль" – это спин-офф супергеройского сериала "Титаны"), то по форме подачи. Серия за серией шоу разрушает "четвертую стену" и стремится говорить со зрителем. Сериал сложно назвать лентой о супергероях. Это скорее компания неудачников, которую, как оказалось, еще и использовали в личных целях самым подлым образом.

"Тьма" (28 июня)

Создатели шоу обещают, что третий сезон станет для сериала последним. Жизнь и время – две взаимосвязанные и сложных системы. 4 семейства, проживающих в городе Винден знают об этом больше других. Знают, что скоро жизнь на Земле может быть уничтожена. Знают, как именно это произойдет, и кто виноват. Но даже используя свои знания и возможность перекраивать прошлое и будущее, изменить судьбу не в состоянии. Стоит исправить одну ошибку в прошлом, как в будущем появляется несколько новых сложностей. И так – до бесконечности, или пока все не закончится полностью.

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