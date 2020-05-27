Киев намерен обжаловать решение об отмене пешеходных зон на Подоле

Киевская городская государственная администрация намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене пешеходных зон на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Это решение суда в законную силу еще не вступило. И мы уже подготовили апелляцию. Потому что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным причинам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общества. В решении суда говорится о нарушении прав шестерых человек. Якобы пешеходная зона создает препятствия для этих людей. Непонятно, какие именно", - ответил Кличко на вопрос относительно решения суда об отмене пешеходных зон на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

Он отметил, что опрос, который проводился после предоставления этой зоне статуса пешеходной, показал, что 82% жителей Подола положительно отнеслись к такому решению.

"Поэтому город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Сагайдачного и будет обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного", - подчеркнул Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года.

Пока же в Киеве планируется создать 17 зеленых зон для туризма недалеко от жилых массивов.