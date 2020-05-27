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27 мая 2020, среда, 16:13 403
Общество 2020-05-27T16:15:09+03:00
Українські Новини
Киев намерен обжаловать решение об отмене пешеходных зон на Подоле

Киев намерен обжаловать решение об отмене пешеходных зон на Подоле

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, решение суда, пешеходная зона, Обжалование решения суда
Улица Сагайдачного. Фото: google.com/maps
Улица Сагайдачного. Фото: google.com/maps

Киевская городская государственная администрация намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене пешеходных зон на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Это решение суда в законную силу еще не вступило. И мы уже подготовили апелляцию. Потому что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным причинам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общества. В решении суда говорится о нарушении прав шестерых человек. Якобы пешеходная зона создает препятствия для этих людей. Непонятно, какие именно", - ответил Кличко на вопрос относительно решения суда об отмене пешеходных зон на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

Он отметил, что опрос, который проводился после предоставления этой зоне статуса пешеходной, показал, что 82% жителей Подола положительно отнеслись к такому решению.

"Поэтому город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Сагайдачного и будет обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного", - подчеркнул Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года.

Пока же в Киеве планируется создать 17 зеленых зон для туризма недалеко от жилых массивов.

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