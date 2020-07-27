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27 июля 2020, понедельник, 20:30 80
Президент 2020-07-27T20:31:42+03:00
Українські Новини
Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию

Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию

Надежда Комендантова
Лисичанск, Военно-гражданская администрация, Владимир Зеленский
Зеленский. Скриншот: Офис Президента
Зеленский. Скриншот: Офис Президента

В то время, как командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы перемирия, Президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске Луганской области.

Об этом говорится в указе №293 от 27 июля, передают Українськi Новини.

"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданской администрации" постановляю создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области", - говорится в нем.

Также указом поручено командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с созданием военно-гражданской администрации.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Также президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

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