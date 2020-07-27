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  • Три знака зодиака столкнутся с препятствиями в делах сегодня, — астролог
27 июля 2020, понедельник, 05:00 79
Lifestyle 2020-07-27T05:00:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака столкнутся с препятствиями в делах сегодня, — астролог

Три знака зодиака столкнутся с препятствиями в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 27 июля 2020. Фото: pixabay.com
Гороскоп на 27 июля 2020. Фото: pixabay.com

В то время, как в вокресенье у Овнов, Львов и Козерогов началась белая полоса, в понедельник Близнецы, Стрельцы и Рыбы столкнутся с препятствиями в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 27 июля, расскажут Українські Новини.

Близнецы

В понедельник Близнецам предстоит решать много различных дел. Обратите внимание на свои доходы. Не самое удачное время давать деньги в долг или инвестировать. В первой половине дня неожиданно могут возникнуть сложности во взаимоотношениях с близкими. Вечер проведите в компании друзей или единомышленников, которые разделяют ваши взгляды.

Стрелец

Стрельцов ждет не самый лучший день. Дела будут идти со скрипом, могут возникать непредвиденные сложности. Обстоятельства будут складываться не в пользу представителей этого згака, это заставит понервничать и выбьет из колеи. В понедельник следует отказаться от принятия важных решений. В этот день будьте осмотрительны с деньгами, высока вероятность потерь, краж.

Рыбы

В понедельник у Рыб могут возникать ситуации, когда окружающие будут провоцировать их на ссоры, будут настаивать на своей правоте. В этот день не следует идти на поводу у эмоций. Обстоятельства могут меняться, потому лучше придерживаться своих взглядов и действовать так, как нравится самим Рыбам. Первая половина дня станет удачным временем для покупок. Можно потратить свои сбережения и совершить крупные приобретения. Вечером активно отдыхайте, занимайтесь спортом.

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