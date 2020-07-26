Таксиста, который поворачивал через три полосы, оштрафовали всего на 700 гривен

Пока в полиции рассказывают о самых опасных местах на дороге, в Киеве водитель Renault совершил чрезвычайно опасный маневр – повернул через три полосы движения перед мостом Патона. Однако за нарушение он заплатит небольшой штраф – всего 680 гривен.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад в социальных сетях было распространено видео, на котором некий сумасшедший водитель такси, нарушая все правила дорожного движения, создавая множество аварийных ситуаций, переезжал развязку на мосту Патона", — рассказал Геращенко.

Замминистра рассказал, что полицейские нашли нарушителя и вручили ему протокол за создание аварийной ситуации на дороге. Штраф за такое нарушение — всего 680 гривен. Такое наказание замминистра назвал "смехотворным".

По его словам, судья имеет право наказать за такой проступок лишением прав.

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