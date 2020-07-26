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26 июля 2020, воскресенье, 20:58 82
Происшествия 2020-07-26T22:00:01+03:00
Українські Новини
Таксиста, который поворачивал через три полосы, оштрафовали всего на 700 гривен

Таксиста, который поворачивал через три полосы, оштрафовали всего на 700 гривен

Кира Молчанова
Киев, МВД, мост Патона, Антон Геращенко, нарушение ПДД, штрафы за нарушение ПДД

Пока в полиции рассказывают о самых опасных местах на дороге, в Киеве водитель Renault совершил чрезвычайно опасный маневр – повернул через три полосы движения перед мостом Патона. Однако за нарушение он заплатит небольшой штраф – всего 680 гривен.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад в социальных сетях было распространено видео, на котором некий сумасшедший водитель такси, нарушая все правила дорожного движения, создавая множество аварийных ситуаций, переезжал развязку на мосту Патона", — рассказал Геращенко.

Замминистра рассказал, что полицейские нашли нарушителя и вручили ему протокол за создание аварийной ситуации на дороге. Штраф за такое нарушение — всего 680 гривен. Такое наказание замминистра назвал "смехотворным".

По его словам, судья имеет право наказать за такой проступок лишением прав.

Как сообщали Українські Новини, патрульная полиция Киевской области заявила, что в селе Семиполки из-за столкновения автобуса, грузовика и легкового автомобиля погиб водитель, по предварительным данным, ранены 9 пассажиров.

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали 15 человек, а водитель сбежал.

В Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.  После чего на трассе Одесса-Рени в ДТП погибли еще двое человек. Кроме того, за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона. 

В Киевской области произошла ДТП с участием скорой помощи: пострадали 3 человека.

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