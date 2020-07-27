Три дні до закінчення конкурсу "Вікі любить Землю-2020". Підбірка фото від українських учасників

Щорічний фотоконкурс Вікіпедії "Вікі любить Землю" завершується 31 липня. Цього році українці займають за кількістю завантажених фото друге місце, подавши на конкурс понад 12000 знімків природних об'єктів та обійшовши в міжнародному заліку Шрі-Ланку і Росію. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Вікі любить Землю Україна" у Facebook.

Перше місце за кількістю завантажених фотографій займає Німеччина. Всього в конкурсі бере участь 34 країни.

Лідером за кількістю завантажених фотографій в Україні є Запорізька область. Звідти на конкурс подали 1758 фото 140 природних об'єктів. Друге місце займає Київ – 1265 знімків 150 об'єктів. Завершує трійку Хмельницька область – 901 кадр 219 об'єктів.

Найменше знімків на конкурс надійшло з Криму (16 фотографій 3 об'єктів) і Луганської області (42 фото 17 об'єктів).

Організатори конкурсу переконані, що за дні, що залишилися проведення статистика ще не раз зміниться. Приєднатися до участі можуть всі бажаючі. Результати конкурсу будуть оголошені не пізніше 31 жовтня цього року.

Пропонуємо вашій увазі одні з найбільш захоплюючих фотографій, поданих на конкурс українцями.