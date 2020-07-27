підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Три дні до закінчення конкурсу "Вікі любить Землю-2020". Підбірка фото від українських учасників
27 липня 2020, понеділок, 15:51 5
Lifestyle 2020-07-27T19:00:04+03:00
Українські Новини
Три дні до закінчення конкурсу "Вікі любить Землю-2020". Підбірка фото від українських учасників

Три дні до закінчення конкурсу "Вікі любить Землю-2020". Підбірка фото від українських учасників

Валентин Дзюбенко
Природа, Фоторепортаж, Фотоконкурс, Вікі любить Землю

Щорічний фотоконкурс Вікіпедії "Вікі любить Землю" завершується 31 липня. Цього році українці займають за кількістю завантажених фото друге місце, подавши на конкурс понад 12000 знімків природних об'єктів та обійшовши в міжнародному заліку Шрі-Ланку і Росію. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Вікі любить Землю Україна" у Facebook.

Перше місце за кількістю завантажених фотографій займає Німеччина. Всього в конкурсі бере участь 34 країни.

Лідером за кількістю завантажених фотографій в Україні є Запорізька область. Звідти на конкурс подали 1758 фото 140 природних об'єктів. Друге місце займає Київ – 1265 знімків 150 об'єктів. Завершує трійку Хмельницька область – 901 кадр 219 об'єктів.

Найменше знімків на конкурс надійшло з Криму (16 фотографій 3 об'єктів) і Луганської області (42 фото 17 об'єктів).

Організатори конкурсу переконані, що за дні, що залишилися проведення статистика ще не раз зміниться. Приєднатися до участі можуть всі бажаючі. Результати конкурсу будуть оголошені не пізніше 31 жовтня цього року.

Пропонуємо вашій увазі одні з найбільш захоплюючих фотографій, поданих на конкурс українцями.

Горностай в лесу
Горностай в Самарському лісі
Бакайский заказник
Бакайський заказник
Заказник
Заказник "Башта"
Национальный природный парк
Національний природний парк "Подільські Товтри"
Ландшафтный заказник
Ландшафтний заказник "Пляхова"
Ландшафтный заказник
Ландшафтний заказник "Демерджи яйла"
Национальный природный парк
Національний природний парк "Синевир"
Горы Говерла и Петрос, Карпатский национальный природный парк
Гори Говерла та Петрос, Карпатський національний природний парк

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році на конкурсі в проєкті "Вікіманія" 7 кращих фотографій були з Карпат.

Раніше знімок двох левів був визнаний найкращою фотографією на конкурсі в Лондоні.

Більше новин про: Природа Фоторепортаж Фотоконкурс Вікі любить Землю

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль
Новини
У Харкові четверо комунальників на смерть отруїлися газом в колекторі 18:42
"Екополіс ХТЗ" підписав меморандум із глобальним оператором індустріальних і технопарків 18:22
Архієпископ ПЦУ оголосив Зеленського зрадником через режим припинення вогню на Донбасі 18:07
Пожежа на Хрещатику. Фото: ДСНС Києва
У центрі Києва горіла адмінбудівля: Хрещатик затягло димом 17:57
Луческу через 4 дні після призначення відмовився тренувати київське "Динамо", — румунські ЗМІ 17:44
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
більше новин
Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok