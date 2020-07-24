Сегодня День ангела отмечают женщины с именем Ольга. Поздравления в картинках

Сегодня празднуют День ангела женщины с именем Ольга. Українські Новини собрали красивые поздравления в картинках и главные приметы этого дня.

История праздника

Имя Ольга скандинавского происхождения и означает "светлая" и "святая". Также это имя носила первая христианка на Руси – святая княгиня Ольга, которая была бабушкой князя Владимира, который и крестил всю Русь в 988 году.

Княгиня Ольга крестилась в 954 году в Константинополе. После этого начала строить на Руси первые православные храмы.

Народные приметы 24 июля:

Если в этот день идет дождь, то будет хороший улов рыбы;

Если светит солнце – это к богатому урожаю зерновых.

Считается, если 24 июля нашли деньги, их нельзя оставлять себе. Лучше отдать их бедным или отнести в церковь, а то будет беда.

Также женщинам с именем Ольга нельзя брать в долг деньги, соль, хлеб, нельзя купаться и планировать свадьбу.

Поздравление с Днем Ольги

День Ольги 2020. Фото: facedobra.com

День ангела Ольги. Фото: pinterest.com

Поздравление с Днем Ольги. Фото: liza.ua

Поздравление в картинках с Днем Ольги. Фото: telegraf.com.ua

24 июля отмечают День Ольги. Фото: prosvit.net.ua

Ранее Українські Новини сообщали, синоптики сделали прогноз погод на июль на морских курортах Украины.

Также в июле ожидается несколько магнитных бурь в начале месяца и в конце, которые могут негативно повлиять на метеозависимых людей.

Кроме того, в начале июля украинцы могли наблюдать за Лунным затмением, которое совпало с полнолунием.