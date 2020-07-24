Сегодня День ангела отмечают женщины с именем Ольга. Поздравления в картинках

Сегодня празднуют День ангела женщины с именем Ольга. Українські Новини собрали красивые поздравления в картинках и главные приметы этого дня. История праздника Имя Ольга скандинавского происхождения и означает "светлая" и "святая". Также это имя носила первая христианка на Руси – святая княгиня Ольга, которая была бабушкой князя Владимира, который и крестил всю Русь в 988 году. Княгиня Ольга крестилась в 954 году в Константинополе. После этого начала строить на Руси первые православные храмы. Народные приметы 24 июля: Если в этот день идет дождь, то будет хороший улов рыбы; Если светит солнце – это к богатому урожаю зерновых. Считается, если 24 июля нашли деньги, их нельзя оставлять себе. Лучше отдать их бедным или отнести в церковь, а то будет беда. Также женщинам с именем Ольга нельзя брать в долг деньги, соль, хлеб, нельзя купаться и планировать свадьбу. Поздравление с Днем Ольги День Ольги 2020. Фото: facedobra.com День ангела Ольги. Фото: pinterest.com Поздравление с Днем Ольги. Фото: liza.ua Поздравление в картинках с Днем Ольги. Фото: telegraf.com.ua 24 июля отмечают День Ольги. Фото: prosvit.net.ua Ранее Українські Новини сообщали, синоптики сделали прогноз погод на июль на морских курортах Украины. Также в июле ожидается несколько магнитных бурь в начале месяца и в конце, которые могут негативно повлиять на метеозависимых людей. Кроме того, в начале июля украинцы могли наблюдать за Лунным затмением, которое совпало с полнолунием.