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25 апреля 2020, суббота, 06:30 572
Экономика 2020-04-25T07:45:02+03:00
Українські Новини
Минэкономики снизило прогноз урожая зерна в 2020

Минэкономики снизило прогноз урожая зерна в 2020

Ярина Вацяк
Зерно, Минэкономики, Аграрии, прогноз урожая
Комбайн поле зерно уборка Фото: Укрлендфарминг
Комбайн поле зерно уборка Фото: Укрлендфарминг

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур на 7,7-14,3% до 60 млн тонн в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"По скорректированным прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", - сказано в нем.

В свою очередь сельскохозяйственные предприятия по состоянию на 23 апреля засеяли 7,8 млн га яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами (52% от прогноза) под урожай 2020 года.

Лидерами в приросте темпов посевов являются Николаевская (+314 тыс. га), Полтавская (274 тыс. га), Кировоградская (+257 тыс. га), Одесская (+247 тыс. га) и Запорожская (+218 тыс. га) области.

На данный момент уже посеяно ячменя на площади 1,073 млн га (97,5% от прогноза), гороха - на 385,35 тыс. га (97,3%), пшеницы - на 119 тыс. га (89,8%), овса - на 93,54 тыс. га (98,5%), подсолнечника - на 3,2 млн га (51,6%) и кукурузы - на 2,4 млн га (44,4%).

Также было посеяно сахарной свеклы на площади 199,8 тыс. га, или 95,6% от прогноза.

Кроме того, соя посеяна на площади 237 тыс. га, или 16,9% от прогноза.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает увеличение сбора урожая зерновых на около 7% до около 75 млн тонн в 2019 году.

Тем временем, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко констатировала, что заморозки в первой декаде апреля могут привести к неурожаю косточковых плодовых деревьев.

 

 

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