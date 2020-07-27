подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Бизнес
  • Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей
27 июля 2020, понедельник, 07:00 2087
Бизнес 2020-07-27T07:30:12+03:00
Українські Новини
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей

Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей

Кира Молчанова
Зерно, Импорт, Кукуруза, Экпорт
Зерновоз вагон Фото: Латифундист
Зерновоз вагон Фото: Латифундист

В июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года экспорт зерна уменьшился на 22,2%, или на 101,567 млн долларов до 354,932 млн долларов, импорт увеличился в 3,9 раза, или на 4,475 млн долларов до 6,041 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.

Наибольшим спросом в июне пользовалась кукуруза, экспорт составил 269,087 млн долларов.

В январе-июне 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года экспорт зерна уменьшился на 0,5%, или на 23,056 млн долларов до 4 504,938 млн долларов, импорт увеличился на 1,9%, или на 2,280 млн долларов до 124,931 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года экспорт зерна уменьшился на 16,6%, или на 136,530 млн долларов до 684,104 млн долларов, импорт увеличился в 2,5 раза, или на 4,528 млн долларов до 7,462 млн долларов.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом экспорт зерна увеличился на 33,1%, или на 2 396,439 млн долларов до 9 637,174 млн долларов, импорт уменьшился на 5,4%, или на 10,264 млн долларов до 180,854 млн долларов.

Импорт/экспорт зерна в июне, млн долларов:

Как сообщали Українські Новини, в ходе аудита Госрезерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен.

Тем временем, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур на 7,7-14,3% до 60 млн тонн в 2020 году.

Больше новостей о: Зерно Импорт Кукуруза Экпорт

Присяжнюк: экспорт зерновых составил 4 миллиона то...
Беларусь запретила импорт свинины из 8 областей Ук...
С начала года Украина увеличила экспорт зерна на 1...
Супрун рассказала о пользе кукурузы и предостерегл...
Зеленский и Путин обсудили перемирие на Донбассе
В общежитии КПИ вспышка коронавируса: заболели треть курсантов
Новости
Национальная гривна укрепилась. Курс валюты на 27 июля 07:15
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
В Германии на ферме произошла вспышка коронавируса. Среди заболевших – украинские заробитчане 23:52
Строительство флагштока возле
Возле "Родины-матери" начали устанавливать 90-метровый флагшток. Обещают закончить ко Дню Государственного флага 23:22
В Греции объявили траур из-за первой молитвы в соборе Святой Софии 22:50
больше новостей
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность 07:30
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
12,5 тыс. гривен за работу на "удаленке". Какие должности предлагают студентам 09:30 Инфографика
Мендель в июне заработала в 1,5 раза больше, чем Зеленский 07:45 Документ
больше новостей
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность 07:30
Мендель в июне заработала в 1,5 раза больше, чем Зеленский 07:45 Документ
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
больше новостей
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, умерла пожилая женщина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok