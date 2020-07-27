Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей

В июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года экспорт зерна уменьшился на 22,2%, или на 101,567 млн долларов до 354,932 млн долларов, импорт увеличился в 3,9 раза, или на 4,475 млн долларов до 6,041 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.

Наибольшим спросом в июне пользовалась кукуруза, экспорт составил 269,087 млн долларов.

В январе-июне 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года экспорт зерна уменьшился на 0,5%, или на 23,056 млн долларов до 4 504,938 млн долларов, импорт увеличился на 1,9%, или на 2,280 млн долларов до 124,931 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года экспорт зерна уменьшился на 16,6%, или на 136,530 млн долларов до 684,104 млн долларов, импорт увеличился в 2,5 раза, или на 4,528 млн долларов до 7,462 млн долларов.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом экспорт зерна увеличился на 33,1%, или на 2 396,439 млн долларов до 9 637,174 млн долларов, импорт уменьшился на 5,4%, или на 10,264 млн долларов до 180,854 млн долларов.

Импорт/экспорт зерна в июне, млн долларов:

Как сообщали Українські Новини, в ходе аудита Госрезерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен.

Тем временем, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур на 7,7-14,3% до 60 млн тонн в 2020 году.