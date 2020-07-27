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  • Киевский городской центр репродуктивной медицины под угрозой закрытия - город отказал в финансировании
27 июля 2020, понедельник, 14:59 2547
Общество 2020-07-27T15:01:11+03:00
Українські Новини
Киевский городской центр репродуктивной медицины под угрозой закрытия - город отказал в финансировании

Киевский городской центр репродуктивной медицины под угрозой закрытия - город отказал в финансировании

Ольга Фандорина
Минздрав, Акция протеста, МОЗ, Медики, Недофинансирование медицины, Репродуктивная медицина
Киевский городской центр репродуктивной медицины. Фото: facebook.com/obolonlaparoscopy
Киевский городской центр репродуктивной медицины. Фото: facebook.com/obolonlaparoscopy

В Киеве проходит митинг медиков из Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины. Причиной стало то, что на сегодняшний момент центр не получает городского финансирования, сотрудники не получают зарплату, а пациенты с бесплодием, которые уже много лет получали лечение путем вспомогательных репродуктивных технологий (эко) за бюджетные средства, пациенты с любой инфекционной патологией скоро останутся без медицинской помощи. Об этом сообщает врач киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Ольга Гервазюк на своей странице в Facebook.

"Сохранение нашего лечебного учреждения - серьезный вопрос национального значения, учитывая демографический уровень нашей страны, прогрессивный рост инфекционных заболеваний и связаных с ними осложнений. Учитывая вышеизложенное, самым логичным решением нашего вопроса есть переход нашего центра под руководство МОЗ Украины, с целью сохранения и дальнейшего развития во благо здоровья матери и ребенка", - говорится в сообщении.

Врачи выходят под КГГА с просьбой сохранить лечебное учреждение, спасающее сотни жизней.

А тем временем, в Украине дефицит семейных врачей, инфекционистов и рентгенологов.

Сообщалось, что в МОЗ разработают новые тарифы на медуслуги из-за медреформы.

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