Киевский городской центр репродуктивной медицины под угрозой закрытия - город отказал в финансировании

В Киеве проходит митинг медиков из Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины. Причиной стало то, что на сегодняшний момент центр не получает городского финансирования, сотрудники не получают зарплату, а пациенты с бесплодием, которые уже много лет получали лечение путем вспомогательных репродуктивных технологий (эко) за бюджетные средства, пациенты с любой инфекционной патологией скоро останутся без медицинской помощи. Об этом сообщает врач киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Ольга Гервазюк на своей странице в Facebook.

"Сохранение нашего лечебного учреждения - серьезный вопрос национального значения, учитывая демографический уровень нашей страны, прогрессивный рост инфекционных заболеваний и связаных с ними осложнений. Учитывая вышеизложенное, самым логичным решением нашего вопроса есть переход нашего центра под руководство МОЗ Украины, с целью сохранения и дальнейшего развития во благо здоровья матери и ребенка", - говорится в сообщении.

Врачи выходят под КГГА с просьбой сохранить лечебное учреждение, спасающее сотни жизней.

А тем временем, в Украине дефицит семейных врачей, инфекционистов и рентгенологов.

Сообщалось, что в МОЗ разработают новые тарифы на медуслуги из-за медреформы.