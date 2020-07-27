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  • Київський міський центр репродуктивної медицини під загрозою закриття - місто відмовило у фінансуванні
27 липня 2020, понеділок, 14:59 12
Медицина 2020-07-27T16:45:02+03:00
Українські Новини
Київський міський центр репродуктивної медицини під загрозою закриття - місто відмовило у фінансуванні

Київський міський центр репродуктивної медицини під загрозою закриття - місто відмовило у фінансуванні

Ольга Фандорина
фінансування, Лікарня, Київський міський центр репродуктивної медицини
Київський міський центр репродуктивної медицини. Фото: facebook.com/obolonlaparoscopy
Київський міський центр репродуктивної медицини. Фото: facebook.com/obolonlaparoscopy

У Києві проходить мітинг медиків з Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини. Причиною стало те, що на сьогодні центр не отримує міської фінансування, працівники не отримують зарплату, а пацієнти з безпліддям, які вже багато років отримували лікування шляхом допоміжних репродуктивних технологій (ivf) за бюджетні кошти, пацієнти з будь-якою інфекційною патологією скоро залишаться без медичної допомоги. Про це повідомляє лікар київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини Ольга Гервазюк на своїй сторінці в Facebook.

"Збереження нашого лікувального закладу - серйозне питання національного значення, враховуючи демографічний рівень нашої країни, прогресивне зростання інфекційних захворювань та пов'язаних з ними ускладнень. Враховуючи вищевикладене, найбільш логічним рішенням нашого питання є перехід нашого центру під керівництво МОЗ України, з метою збереження і подальшого розвитку на благо здоров'я матері і дитини", - йдеться в повідомленні.

Лікарі виходять під КМДА з проханням зберегти лікувальний заклад, який рятує сотні життів.

А тим часом, в Україні дефіцит сімейних лікарів, інфекціоністів та рентгенологів.

Повідомлялося, що в МОЗ розроблять нові тарифи на медпослуги через медреформу.

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