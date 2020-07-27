Тропический ураган "Ханна" частично разрушил стену на границе США и Мексикой

Тропический ураган "Ханна", возникший в штате Техас (США), который оставил без света более 200 тысяч домов, частично разрушил стену на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, ураган разрушил фрагмент стены, выстроенной на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции. Этот участок располагался на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас, он был построен на частные средства.

В июле эксперты подвергли критике качество заграждения на этом участке и предупредили, что он может рухнуть в реку Рио-Гранде. Кроме того, на этом участке ранее была замечена коррозия.

Ранее Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 32 прибрежных округах штата.

Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за урагана Глория погибли 13 человек, также пропавшими без вести считаются четыре человека.

Кроме того, мощный ураган "Забине" обрушился на Германию, метеорологи предупредили об опасности местных жителей.