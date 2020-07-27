подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Тропический ураган "Ханна" частично разрушил стену на границе США и Мексикой
27 июля 2020, понедельник, 13:59 173
Америка 2020-07-27T14:00:11+03:00
Українські Новини
Тропический ураган "Ханна" частично разрушил стену на границе США и Мексикой

Тропический ураган "Ханна" частично разрушил стену на границе США и Мексикой

Елизавета Кесельман
США, Мексика, Граница, Ураган, Техас, ураган Ханна

Тропический ураган "Ханна", возникший в штате Техас (США), который оставил без света более 200 тысяч домов, частично разрушил стену на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, ураган разрушил фрагмент стены, выстроенной на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции. Этот участок располагался на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас, он был построен на частные средства.

В июле эксперты подвергли критике качество заграждения на этом участке и предупредили, что он может рухнуть в реку Рио-Гранде. Кроме того, на этом участке ранее была замечена коррозия.

 

Ранее Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 32 прибрежных округах штата.

Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за урагана Глория погибли 13 человек, также пропавшими без вести считаются четыре человека. 

Кроме того, мощный ураган "Забине" обрушился на Германию, метеорологи предупредили об опасности местных жителей.

Больше новостей о: США Мексика Граница Ураган Техас ураган Ханна

"ПриватБанк" обвинил Коломойского в отмывании 100 ...
Ко Дню влюбленных зоопарк в США предлагает за $5 с...
В американском штате Техас бушует мощный ураган Ха...
В Мексике разбился самолет. Погибли все пассажиры...
Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы после его введения
В Киеве количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд
Новости
В 1-м полугодии черкасский "Азот" произвел 809,6 тыс. тонн азотных минудобрений 14:11
Тропический ураган "Ханна" частично разрушил стену на границе США и Мексикой 13:59
У Киева появился новый "люстрированный" прокурор 13:48
У "Слуги народа" снова падает рейтинг, а "Голос" опустился ниже "Партии Шария" 13:40
Индия начала испытания вакцины от коронавируса на людях 13:13
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни 14:25
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
больше новостей
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на закрытие дела против Писарука и Бахматюка, - правозащитники и юристы 08:29
больше новостей
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok