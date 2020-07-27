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  • В американском штате Техас бушует мощный ураган Ханна. Трамп ввел чрезвычайное положение
27 июля 2020, понедельник, 09:06 110
Америка 2020-07-27T10:30:02+03:00
Українські Новини
В американском штате Техас бушует мощный ураган Ханна. Трамп ввел чрезвычайное положение

В американском штате Техас бушует мощный ураган Ханна. Трамп ввел чрезвычайное положение

Ирина Николенко
Ураган, Непогода, ​Непогода в США, Ураган в США, ураган Ханна

В штате Техас в США бушует мощный ураган Ханна, который оставил без света более 200 тысяч домов. Вследствие непогоды президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в регионе, сообщает издание "DW", передают Українські Новини.

Тропический шторм Ханна, который сформировался над Атлантикой, достиг побережья США. Скорость ветра достигала 64 км в час, максимальная скорость внутри стихии – 150 км в час.

В результате непогоды без света остались более 200 тысяч домов. Кроме того, из-за сильных дождей подтоплены районы.

Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 32 прибрежных округах штата.

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