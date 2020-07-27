В американском штате Техас бушует мощный ураган Ханна. Трамп ввел чрезвычайное положение

В штате Техас в США бушует мощный ураган Ханна, который оставил без света более 200 тысяч домов. Вследствие непогоды президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в регионе, сообщает издание "DW", передают Українські Новини.

Тропический шторм Ханна, который сформировался над Атлантикой, достиг побережья США. Скорость ветра достигала 64 км в час, максимальная скорость внутри стихии – 150 км в час.

В результате непогоды без света остались более 200 тысяч домов. Кроме того, из-за сильных дождей подтоплены районы.

https://www.youtube.com/watch?v=VCv7TZPpnVU" frameborder="0" allowfullscreen>

Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 32 прибрежных округах штата.

Ранее Українські Новини сообщали, в Марокко два мощнейших торнадо пронеслись возле жилых кварталов.

В Испании из-за урагана Глория погибли 13 человек, также пропавшими без вести считаются четыре человека.

Мощный ураган "Забине" обрушился на Германию, метеорологи предупредили об опасности местных жителей.